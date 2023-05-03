Россия подключила ООН к ситуации с рейдерским захватом русской школы в Варшаве

Власти Польши в течение последнего года "всё более настойчиво" требовали передать Госимуществу страны территорию захваченной недавно школы, сообщили в Посольстве России в Варшаве.

"В апреле 2022 г. они уже захватили одно из наших зданий, поэтому мы не исключали, что так же будут действовать в отношении школы", — рассказали там ТАСС.

По словам постоянного представителя РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадия Гатилова, в связи с инцидентом российская сторона уже направила ноту организации. Он назвал произошедшее рейдерским захватом, нарушающим не только Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, но и право детей на образование.

Дипломат отметил, что адресатами ноты являются верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, а также два спецдокладчика — по вопросам меньшинств Фернан Де Варенна и по вопросу о праве на образование Фарида Шахид. Он призвал осудить действия польских властей и дать им публичную оценку, отсутствие будет равносильно "попустительству и молчаливому согласию с ними".