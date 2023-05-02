МИД России пригрозил властям Польши ответом, который "заставит их задуматься"

Россия должным образом отреагирует на изъятие в Варшаве здания школы, которая работает при Посольстве РФ. Эта реакция не заставит себя долго ждать. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя действия властей Польши.

МИД выступил с таким заявлением после того, как туда был вызван временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядевски, ему выразили решительный протест в связи с захватом здания школы.

"Упомянутые шаги Варшавы, безусловно, не останутся без нашей должной реакции, которая не заставит себя долго ждать. Вряд ли приходится рассчитывать на проявления разума польских властей, но исходим из того, что наши ответные меры всё же заставят их задуматься о долгосрочных последствиях своей политики", — заявили в МИД РФ.

Российские дипломаты назвали факт захвата здания школы в Варшаве вопиющим и грубым нарушением Венской конвенции. Как отметили в МИД РФ, обучающихся в школе детей "польские власти нагло выставили на улицу".