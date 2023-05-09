Слуцкий пригрозил Польше наказанием за уничтожение святых останков павших воинов ВОВ

Преступления, связанные с осквернением памятников советским воинам, освободившим Европу от фашизма, не останутся безнаказанными, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Выступая на праздничном мероприятии, посвящённом 78-й годовщине Великой Победы, политик привёл в пример Польшу.

"Там не осталось ни одного памятника, ни одного советского воинского захоронения. Они сегодня уничтожают захоронения, памятники, святые останки наших воинов. Подобные чудовищные преступления против человечности не останутся безнаказанными", — подчеркнул Слуцкий.

Лидер ЛДПР добавил, что отцам и дедам россиян, освободившим Европу от коричневой чумы, сейчас платят чёрной неблагодарностью.

"Их (в Польше) полегло 600 тысяч за то, чтобы в этот мир пришли те поляки, которые сегодня фальсифицируют историю, отрицают роль советского народа и Рабоче-крестьянской Красной армии в освобождении Польши", — возмутился Слуцкий.

Вместе с тем глава Комитета ГД по международным делам указал, что, отмечая сегодня День Победы, Россия вновь приближает победу над нацизмом — "самую великую победу в истории, которая будет одержана в самое ближайшее время".