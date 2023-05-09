Пакость с отмашки: Посол РФ объяснил отказ полиции помешать срыву возложения венков в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал инцидент, случившийся на мемориальном кладбище советских воинов, куда дипломат приехал 9 Мая, чтобы возложить венок. Напомним, агрессивная толпа перегородила дорогу главе дипмиссии РФ и потребовала, чтобы он снял георгиевскую ленту. В результате Андрееву пришлось покинуть мемориал.

"На этот раз видно, что была чёткая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами <...> Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации ни устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами", — цитирует Андреева РИА "Новости".