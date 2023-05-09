Пакость с отмашки: Посол РФ объяснил отказ полиции помешать срыву возложения венков в Варшаве
Посол РФ в Польше Андреев назвал инцидент на мемориальном кладбище безобразием
Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал инцидент, случившийся на мемориальном кладбище советских воинов, куда дипломат приехал 9 Мая, чтобы возложить венок. Напомним, агрессивная толпа перегородила дорогу главе дипмиссии РФ и потребовала, чтобы он снял георгиевскую ленту. В результате Андрееву пришлось покинуть мемориал.
"На этот раз видно, что была чёткая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами <...> Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации ни устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами", — цитирует Андреева РИА "Новости".
Вместе с тем посол охарактеризовал происшествие как "безобразие и нарушение общественного порядка". В беседе с ТАСС он отметил, что, когда дипломаты прибыли на место возложения, "там было много протестующих, вся аллея была заставлена украинскими флагами, крестами". Дипломат добавил, что полиция обеспечивала безопасность, но даже не предприняла попытки помешать "пакости" против российской дипмиссии, так как эту акцию согласовала мэрия Варшавы. В результате инцидента никто из сотрудников посольства не пострадал.
Напомним, ранее Лайф публиковал видео инцидента. Кстати, 9 мая прошлого года на посла Андреева также напали. Агрессивная толпа окружила дипломата на военном мемориальном кладбище и облила красной жидкостью. Позже выяснилось, что это был сироп. Польский журналист попытался спровоцировать Андреева, заявив, что на нём якобы "кровь украинского народа, которую символизирует эта краска". Посол находчиво ответил, что "это не кровь, а сироп, который символизирует инсценировку, как и в Буче".
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