Песков заявил, что Россия изрядно потрепала военную машину Украины в ходе СВО

За год российским военным удалось "встряхнуть украинскую военную машину" в рамках спецоперации, несмотря на участие в конфликте НАТО. Об этом в интервью телеканалу ATV заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, изначально Россия ставила перед собой цель обеспечить безопасность людей, проживающих в Донбассе. Достичь её удалось лишь отчасти.

"Вы видите, что продолжаются обстрелы боеприпасами с обеднённым ураном, обстрелы Донецка, других городов. Вот почему мы должны отодвинуть противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена", — сказал он.

Песков напомнил, что одной из целей СВО является демилитаризация Украины — и за год Армии РФ удалось "встряхнуть украинскую военную машину". С помощью высокотемпературных ракет удалось уничтожить очень много оружейных заводов, запасное вооружение и так далее, отметил он.

На вопрос о том, почему спустя год после начала спецоперации ещё многое не сделано, Песков указал на вмешательство со стороны НАТО, назвав альянс фактическим участником конфликта. В подтверждение этого представитель Кремля указал на поставки оружия, боеприпасов, боевых материалов и финансовых средств на Украину из стран блока.