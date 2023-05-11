Песков назвал причиной начала СВО обман России и другие ошибки Запада

Страны Запада допустили много ошибок, которые вынудили Россию начать спецоперацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Страны Запада действительно сделали очень много всего плохого и очень много ошибок и вынудили тем самым Россию пойти на специальную военную операцию. Ведь это страны Запада обманули нас после развала Советского Союза, страны Запада устроили расширение НАТО", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская).

Западные страны фактически каждый раз пытались оказывать давление на Москву, исключая возможности равноправного сотрудничества, добавил Песков. По его словам, "им интересно только сотрудничество, где они сверху, а мы снизу".

При этом пресс-секретарь главы государства не стал говорить об отношениях с Западом в будущем, указав, что сейчас события развиваются настолько быстро, что делать какие-то прогнозы затруднительно.