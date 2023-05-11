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Регион
Опубликовано 10 мая 2023, 21:10
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Песков назвал причиной начала СВО обман России и другие ошибки Запада

Страны Запада допустили много ошибок, которые вынудили Россию начать спецоперацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Страны Запада действительно сделали очень много всего плохого и очень много ошибок и вынудили тем самым Россию пойти на специальную военную операцию. Ведь это страны Запада обманули нас после развала Советского Союза, страны Запада устроили расширение НАТО", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская).

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Западные страны фактически каждый раз пытались оказывать давление на Москву, исключая возможности равноправного сотрудничества, добавил Песков. По его словам, "им интересно только сотрудничество, где они сверху, а мы снизу".

При этом пресс-секретарь главы государства не стал говорить об отношениях с Западом в будущем, указав, что сейчас события развиваются настолько быстро, что делать какие-то прогнозы затруднительно.

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T.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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