Песков: Атакой на Кремль Украина приравняла себя к спонсорам терроризма
Попытка атаковать Кремль беспилотниками стала возмутительным шагом Украины, который приравнивает её к государствам – спонсорам терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, случившееся можно расценивать как "попытку проведения террористического акта против главы российского государства".
"Это совершенно возмутительно и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам – спонсорам терроризма. Даже не юридически, а де-факто, фактически", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины).
Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, но были выведены из строя благодаря эффективным действиям спецслужб и военных. При этом повреждены оказались два медных листа обшивки купола. Президента РФ Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку как покушение на главу государства, СК РФ возбудил дело о теракте. Однако в Киеве не взяли на себя ответственность за инцидент.
LIFE