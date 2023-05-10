Песков: Атакой на Кремль Украина приравняла себя к спонсорам терроризма

Попытка атаковать Кремль беспилотниками стала возмутительным шагом Украины, который приравнивает её к государствам – спонсорам терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, случившееся можно расценивать как "попытку проведения террористического акта против главы российского государства".

"Это совершенно возмутительно и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам – спонсорам терроризма. Даже не юридически, а де-факто, фактически", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины).