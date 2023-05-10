Кремлю не докладывали о попытках ВСУ атаковать Москву дронами в День Победы
Песков: Правоохранители не сообщали о попытках ВСУ атаковать Москву 9 Мая
Парад Победы на Красной площади 9 Мая. Фото © Kremlin
Правоохранители не сообщали о каких-либо попытках ВСУ нанести удары по Москве в День Победы, после того как была подавлена атака беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не было никаких сообщений от наших правоохранителей на сей счёт", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, ранее Mash сообщил, что ВСУ 9 Мая трижды безуспешно попытались атаковать Москву беспилотниками. По данным телеграм-канала, это были UJ-22 Airborne, один из которых сбили над селом Перемышль Калужской области (примерно 175 км до столицы), второй посадили в Битцевском лесу у МКАД, а третий — в Ломоносовском районе ЮЗАО.
В ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, но благодаря эффективным действиям спецслужб и военных аппараты вывели из строя. При этом повреждены оказались два медных листа обшивки купола. Президента РФ Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку как покушение на главу государства, СК РФ возбудил дело о теракте. Киев не берёт на себя ответственность за инцидент.