Кремлю не докладывали о попытках ВСУ атаковать Москву дронами в День Победы

Правоохранители не сообщали о каких-либо попытках ВСУ нанести удары по Москве в День Победы, после того как была подавлена атака беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не было никаких сообщений от наших правоохранителей на сей счёт", — сказал представитель Кремля на брифинге.