Ветеран ВОВ потребовал "усмирить неофашистов" после атаки дронов на Кремль

Ветеран Великой Отечественной войны после Парада Победы на Красной площади дал волю эмоциям и высказался по поводу специальной военной операции и конфликта на Украине. По его словам, необходимо "усмирить неофашистов", которые подняли на Россию руку, вспомнив об атаке беспилотников на Кремль.

Ветеран ВОВ призвал "усмирить неофашистов", которые подняли руку на Россию. Видео © LIFE

"Одно у меня такое желание — усмирить этих неофашистов, которые поднимают руку на Россию, а это очень плохо", — признался ветеран в беседе с нашим корреспондентом.

При этом, говоря об атаке на Кремль, он назвал удар беспилотников провокацией, которая обойдётся украинской стороне очень дорого.