Лайф отыскал на Параде Победы настоящего "терминатора из Сибири"
На сегодняшнем Параде Победы на Красной площади был совершенно особенный гость — сибиряк Никита, который за недолгие 20 лет своей жизни уже успел сделать очень многое для защиты нашей Родины. Молодой человек принимал участие в специальной военной операции, осуществлял боевые задачи на Харьковском направлении, вместе с побратимами попал под миномётный обстрел, но сделал почти невозможное, чтобы вытащить товарищей из той мясорубки. За проявленный героизм Никита был награждён орденом Мужества, но сегодня среди гостей парада он выделяется не только не по возрасту серьёзной наградой, но и отсутствием обеих ног. На правой гильзе от протеза у Никиты стоит надпись: "Армия России — лучшая в мире работа". А корреспонденту Лайфа молодой человек с улыбкой заявил, что главные трудности позади, ведь на парад он уже пришёл "на своих двоих" — настолько сибиряк за время реабилитации "сроднился" с железом.
Никита лишился обеих ног, но не потерял жажды жизни. Видео © LIFE
Заразительному оптимизму и чувству юмора Никиты можно только позавидовать. Парень ведёт телеграм-канал, в котором рассказывает об этапах реабилитации и жизни на "железных ногах".
"Мы часто слышим такую фразу: "Папа, мама, смотрите — "терминаторы" идут", — шутит он с подписчиками и прикладывает фотографию с боевыми товарищами, которые тоже лишились конечностей, но не потеряли жажды жизни. Вместе они снимают контент, плавают в бассейне, играют в баскетбол. И делают это с большим азартом.
Никита успешно проходит реабилитацию после ранения. Фото из его телеграм-канала "Встаём и идём"
"Парад прошёл красиво, с гордостью, с высоко поднятой головой. Так, как это и должно быть", — поделился Никита впечатлениями от сегодняшнего парада.
Как ранее сообщал Лайф, торжественный парад на Красной площади продлился 45 минут. В нём приняли участие 8000 военнослужащих, в том числе 530 участников спецоперации. Парадом командовал главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии РФ Олег Салюков. Принимал парад глава Минобороны Сергей Шойгу, он совершил традиционный объезд войск. Затем с центральной трибуны к участникам и гостям парада, к ветеранам, а также ко всем россиянам обратился президент РФ и Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Завершил свою речь глава государства следующими словами: "За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за победу!"
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