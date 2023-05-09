Лайф отыскал на Параде Победы настоящего "терминатора из Сибири"

На сегодняшнем Параде Победы на Красной площади был совершенно особенный гость — сибиряк Никита, который за недолгие 20 лет своей жизни уже успел сделать очень многое для защиты нашей Родины. Молодой человек принимал участие в специальной военной операции, осуществлял боевые задачи на Харьковском направлении, вместе с побратимами попал под миномётный обстрел, но сделал почти невозможное, чтобы вытащить товарищей из той мясорубки. За проявленный героизм Никита был награждён орденом Мужества, но сегодня среди гостей парада он выделяется не только не по возрасту серьёзной наградой, но и отсутствием обеих ног. На правой гильзе от протеза у Никиты стоит надпись: "Армия России — лучшая в мире работа". А корреспонденту Лайфа молодой человек с улыбкой заявил, что главные трудности позади, ведь на парад он уже пришёл "на своих двоих" — настолько сибиряк за время реабилитации "сроднился" с железом.