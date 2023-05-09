"Мы вас не подведём": Трогательный диалог ветерана с волонтёрами попал на видео после Парада Победы

Ветеран Великой Отечественной войны, ставший гостем Парада Победы на Красной площади, дал напутствие молодым россиянам. Трогательный диалог с волонтёрами, которые его сопровождали, попал на видео Лайфа.

"Будьте здоровы и счастливы! Молодёжи только этого желаю. И будьте достойными защитниками, когда потребуется", — сказал ветеран.

"Мы вас не подведём", — ответила ему девушка-волонтёр.