"Мы вас не подведём": Трогательный диалог ветерана с волонтёрами попал на видео после Парада Победы
Ветеран на Параде Победы дал напутствие молодым россиянам
Ветеран Великой Отечественной войны, ставший гостем Парада Победы на Красной площади, дал напутствие молодым россиянам. Трогательный диалог с волонтёрами, которые его сопровождали, попал на видео Лайфа.
"Будьте здоровы и счастливы! Молодёжи только этого желаю. И будьте достойными защитниками, когда потребуется", — сказал ветеран.
"Мы вас не подведём", — ответила ему девушка-волонтёр.
Ветеран на Параде Победы дал напутствие молодым россиянам. Видео © LIFE
В Москве состоялся Парад Победы, он длился 45 минут. На Красную площадь вышли 8000 военнослужащих, в том числе 530 участников спецоперации. Также было представлено более 100 единиц военной техники, проход по традиции открыли танки Т-34. Воздушную часть Парада Победы в этом году отменили.
Напомним, парадом командовал главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии РФ Олег Салюков, принимал парад глава Минобороны Сергей Шойгу. С центральной трибуны к участникам и гостям парада, к ветеранам, а также ко всем россиянам обратился президент РФ и Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Завершил свою речь глава государства следующими словами: "За Россию, за наши доблестные вооружённые силы, за победу!"
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