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10 мая, 11:19

Бастрыкин раскрыл число жертв ВСУ среди мирных жителей Донбасса за 9 лет

Глава СКР Бастрыкин: Более пяти тысяч человек погибли в Донбассе от действий ВФУ

Более пяти тысяч человек погибли от действий вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"С 2014 года по конец апреля 2023 года погибло более 5 тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних", — сказал Бастрыкин на пленарной сессии молодёжного Петербургского международного юридического форума.

Ранения получили 9528 гражданских, среди них 444 несовершеннолетних. Бастрыкин напомнил, что Следственный комитет РФ с 2014 года расследует зверства киевского режима в Донбассе.

"Сначала на расстоянии, потом на самих территориях. Вскрываем факты массовых захоронений мирных жителей... Им (украинским боевикам. — Прим. Лайфа) просто доставляет удовольствие убить мирного жителя — ребёнка, женщину", — заявил Бастрыкин, назвав киевский режим фашистским.

Бастрыкин заявил, что ВСУ убивают мирных жителей Донбасса для развлечения

Бастрыкин заявил, что ВСУ убивают мирных жителей Донбасса для развлечения

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что с начала года в республике погибло сто мирных жителей после украинских обстрелов. Ранения получили 382 человека. ВСУ обстреливали территории ДНР из реактивных систем залпового огня, применяя вооружение, переданное странами НАТО, подчеркнул Пушилин.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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