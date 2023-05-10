Бастрыкин раскрыл число жертв ВСУ среди мирных жителей Донбасса за 9 лет

Более пяти тысяч человек погибли от действий вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"С 2014 года по конец апреля 2023 года погибло более 5 тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних", — сказал Бастрыкин на пленарной сессии молодёжного Петербургского международного юридического форума.

Ранения получили 9528 гражданских, среди них 444 несовершеннолетних. Бастрыкин напомнил, что Следственный комитет РФ с 2014 года расследует зверства киевского режима в Донбассе.

"Сначала на расстоянии, потом на самих территориях. Вскрываем факты массовых захоронений мирных жителей... Им (украинским боевикам. — Прим. Лайфа) просто доставляет удовольствие убить мирного жителя — ребёнка, женщину", — заявил Бастрыкин, назвав киевский режим фашистским.