Украинские военнослужащие убивают мирных жителей Донбасса из-за плохого знания ими украинского языка. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин в беседе с РИА "Новости".

"После допросов свидетелей преступлений потерпевших и самих украинских националистов мы видим, что мирных жителей они убивали зачастую лишь из-за плохого знания украинского языка либо неосторожных высказываний", — сказал он.

По словам Бастрыкина, украинские военные убивали мирных граждан также по мотивам национальной ненависти и при исполнении преступных приказов. В подтверждение своих слов он рассказал он командире автомобильной службы 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ лейтенанте Савченко, в отношении которого возбуждено уголовное дело. В Мариуполе военный приказал подчинённому Кондакову убить 72-летнего мирного жителя. Пенсионера расстреляли, а его тело спрятали. Труп нашли российские следователи. Родственники пожилого донбассовца уже установлены, они сейчас живут в России и признаны потерпевшими. А расследование уже практически завершено.

Также правоохранители расследуют уголовное дело о применении запрещённых средств и методов в Мариуполе. Там с позиции, находящейся в здании детского сада неподалёку от частного сектора, украинский военный увидел местного жителя и выстрелил в его сторону несколько раз ради развлечения. Донбассовцы оказали пострадавшему первую помощь и отправили в больницу, рассказал Бастрыкин.