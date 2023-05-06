Бастрыкин: СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю

Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима нанести удар по Кремлю. Об этом рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.

"Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказал Бастрыкин в интервью РИА "Новости".

Лавров: Россия ответит на атаку дронов на Кремль не разговорами, а действиями

По словам председателя СК, атака в очередной раз подтвердила, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов. А самым циничным было то, что нападение произошло накануне всенародного праздника — Дня Победы, добавил Бастрыкин.