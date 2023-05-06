Бастрыкин: СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю
Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима нанести удар по Кремлю. Об этом рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.
"Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказал Бастрыкин в интервью РИА "Новости".
По словам председателя СК, атака в очередной раз подтвердила, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов. А самым циничным было то, что нападение произошло накануне всенародного праздника — Дня Победы, добавил Бастрыкин.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, но благодаря эффективным действиям спецслужб и военных аппараты вывели из строя. При этом повреждены оказались два медных листа обшивки купола. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. Киев не берёт на себя ответственность за инцидент.