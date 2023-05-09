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8 мая, 22:53

"Работает как разлаженный оркестр": Вучич анонсировал изменения в Правительстве Сербии

Вучич анонсировал изменения в Правительстве Сербии и новые выборы

В Сербии грядут изменения в составе кабмина. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Он указал на то, что в правительстве не должно быть разногласий по вопросам государственной политики.

"Единственное, в чём я упрекаю [премьер-министра Сербии] Ану [Брнабич], — иногда кажется, что правительство, несмотря на то что в нём много хороших министров, трудолюбивых и преданных, работает как разлаженный оркестр", — сказал Вучич в интервью Happy.

По его словам, сейчас в сербском кабмине существует множество разногласий, в частности по вопросу санкций против России. Вучич признался, что в Правительстве Сербии министры во время кризиса отходят в сторону и думают лишь о собственной выгоде. Вучич добавил, что это те "вещи, которые нужно изменить". Президент Сербии сказал, что посмотрит, произойдёт ли реорганизация до выборов.

Вучич заявил о модернизации армии Сербии с учётом конфликта на Украине

Вучич заявил о модернизации армии Сербии с учётом конфликта на Украине

Ранее Лайф писал, что в начале марта сербский министр Раде Баста призвал ввести против России санкции. До этого президент Александр Вучич заявил, что Сербия постарается как можно дольше не вводить санкции против России.

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kremlin.ru

Арина Родионова
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