"Работает как разлаженный оркестр": Вучич анонсировал изменения в Правительстве Сербии

В Сербии грядут изменения в составе кабмина. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Он указал на то, что в правительстве не должно быть разногласий по вопросам государственной политики.

"Единственное, в чём я упрекаю [премьер-министра Сербии] Ану [Брнабич], — иногда кажется, что правительство, несмотря на то что в нём много хороших министров, трудолюбивых и преданных, работает как разлаженный оркестр", — сказал Вучич в интервью Happy.

По его словам, сейчас в сербском кабмине существует множество разногласий, в частности по вопросу санкций против России. Вучич признался, что в Правительстве Сербии министры во время кризиса отходят в сторону и думают лишь о собственной выгоде. Вучич добавил, что это те "вещи, которые нужно изменить". Президент Сербии сказал, что посмотрит, произойдёт ли реорганизация до выборов.