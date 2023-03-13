Сербский министр призвал ввести против России санкции
Глава Минэкономики Сербии Баста призвал к санкциям против России
В Сербии министр экономики Раде Баста заявил, что его страна должна присоединиться к западным санкциям против России. Он призвал своих коллег-министров высказаться на этот счёт.
На своей странице в соцсетях Баста написал, что Сербия "уже платит высокую цену" за отказ вводить санкции против России. По его мнению, давление на Белград становится невыносимым. По словам министра, он не может смириться с тем, как Запад давит на президента Сербии Александра Вучича.
"По этой причине я за введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. В связи с этим я прошу Правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу", — написал Баста.
Как рассказывал Лайф, ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия постарается как можно дольше не вводить санкции против России. Однако отказался поклясться, что никогда этого не сделает.
privreda.gov.rs