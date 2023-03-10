Вучич отказался поклясться, что не введёт санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не может поклясться не вводить в будущем санкции против России. Такое признание прозвучало во время его интервью телеканалу "Хэппи".

"Не могу поклясться, потому что это было бы безответственно, но твёрдость нашей позиции такова, что до сих пор нам этого не пришлось делать", — сказал Вучич.

Он также заявил, что Сербия моментально обозначила свою позицию по украинскому конфликту на Совете безопасности страны. Вучич подчеркнул, что Сербия следит за каждым словом и "иногда платит цену" за свою политику.

"Мы не вводим санкции против Российской Федерации, и я писал заключение по Совету безопасности Сербии, по каждому слову мы консультировались, но я сам их писал, своей рукой. Мы следили за каждым словом и определили политику Сербии, за что иногда платим цену", — сказал лидер Сербии.