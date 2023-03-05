Вучич объяснился после сообщений о поставках Сербией оружия Украине
Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине
Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине, заверил президент страны Александр Вучич в ходе Пятой Конференции ООН по наименее развитым государствам в Дохе.
"Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаём боеприпасы. <…> Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине", — сказал он.
Напомним, в Сети появились сообщения о том, что компания из Канады закупает у Сербии ракеты, а затем переправляет их Украине через Турцию и Словакию. Сербское оборонное предприятие Krusik отвергло свою причастность к этому. Официальный представитель МИД России призвала Белград прокомментировать появившуюся информацию, а министерство иностранных дел балканского государство поспешило опровергнуть домыслы.
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