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5 марта, 10:00

Вучич объяснился после сообщений о поставках Сербией оружия Украине

Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине

Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине, заверил президент страны Александр Вучич в ходе Пятой Конференции ООН по наименее развитым государствам в Дохе.

"Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаём боеприпасы. <…> Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине", — сказал он.

Захарова: РФ следит за сообщениями о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину

Захарова: РФ следит за сообщениями о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину

Напомним, в Сети появились сообщения о том, что компания из Канады закупает у Сербии ракеты, а затем переправляет их Украине через Турцию и Словакию. Сербское оборонное предприятие Krusik отвергло свою причастность к этому. Официальный представитель МИД России призвала Белград прокомментировать появившуюся информацию, а министерство иностранных дел балканского государство поспешило опровергнуть домыслы.

Обложка ©

Getty Images / Wolfgang Kumm / picture alliance

Матвей Константинов
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