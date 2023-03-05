Вучич объяснился после сообщений о поставках Сербией оружия Украине

Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине, заверил президент страны Александр Вучич в ходе Пятой Конференции ООН по наименее развитым государствам в Дохе.

"Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаём боеприпасы. <…> Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине", — сказал он.