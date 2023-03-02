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2 марта, 13:35
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Захарова: РФ следит за сообщениями о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину

Россия внимательно следит за информацией о возможных поставках боеприпасов из Сербии на Украину. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это очень серьёзный вопрос. Для того чтобы российская сторона могла отреагировать, нужны факты.

"Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьёзный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу, необходимо опираться на факты", — сказано в заявлении Захаровой.

Вучич заявил, что представители Запада признались ему в участии в конфликте на Украине

Вучич заявил, что представители Запада признались ему в участии в конфликте на Украине

Ранее в Сети появилась информация, что компания из Канады покупает у Сербии ракеты, а затем переправляет их Киеву через Турцию и Словакию. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину. Сербское оборонное предприятие Krusik также открестилось от поставок ракет Незалежной.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков
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