Захарова: РФ следит за сообщениями о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину

Россия внимательно следит за информацией о возможных поставках боеприпасов из Сербии на Украину. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это очень серьёзный вопрос. Для того чтобы российская сторона могла отреагировать, нужны факты.

"Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьёзный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу, необходимо опираться на факты", — сказано в заявлении Захаровой.