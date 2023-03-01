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28 февраля, 22:59

Вучич заявил, что представители Запада признались ему в участии в конфликте на Украине

Политические представители Запада признались в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем, что принимают участие в украинском конфликте. Об этом сам глава государства рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии.

"Мне сказали: "У нас идёт война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого". И говорят, что мы [Белград] потеряем многое или всё, если не будем вести себя как надо", пояснил сербский лидер.

По словам Вучича, из-за эскалации конфликта на Украине разговоры с представителями Запада стали более требовательными и жёсткими, в том числе по урегулированию в Косове.

Вучич пожаловался, что Сербия осталась без союзников на Западе

Вучич пожаловался, что Сербия осталась без союзников на Западе

Вучич добавил, что представители Запада анонсировали возможное прекращение инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенных средств, закрытие предприятий и приостановку её европейской интеграции в случае несговорчивости Белграда.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не пойдёт на признание независимости Косова и не допустит его приёма в ООН. При этом он раскрыл, что текст плана ЕС был предоставлен без возможности переговоров, а в случае отказа произошёл бы немедленный отзыв инвестиций и изоляция страны, о чём Белград был предупреждён.

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predsednik.rs

Юлия Коновалова
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