Вучич заявил, что представители Запада признались ему в участии в конфликте на Украине

Политические представители Запада признались в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем, что принимают участие в украинском конфликте. Об этом сам глава государства рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии.

"Мне сказали: "У нас идёт война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого". И говорят, что мы [Белград] потеряем многое или всё, если не будем вести себя как надо", — пояснил сербский лидер.

По словам Вучича, из-за эскалации конфликта на Украине разговоры с представителями Запада стали более требовательными и жёсткими, в том числе по урегулированию в Косове.

Вучич добавил, что представители Запада анонсировали возможное прекращение инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенных средств, закрытие предприятий и приостановку её европейской интеграции в случае несговорчивости Белграда.