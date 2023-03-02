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2 марта, 20:05

Захарова призвала Сербию объяснить сообщения о поставках оружия Украине

Россия обратилась к Сербии с требованием объясниться по поводу сообщений о предполагаемых поставках оружия Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже официально запросили Белград о прояснении этой позиции, поэтому сейчас опять же это должно делаться не через СМИ, не через телеграм-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть явлены факты", — заявила Захарова в интервью РБК.

Она добавила, что выводы в Москве будут делать только после получения официальной информации. Захарова подчеркнула, что это "чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений".

США призывают сербов перейти на сторону Украины

США призывают сербов перейти на сторону Украины

Ранее сербское оборонное предприятие Krusik назвало слухами информацию о транспортировке Киеву реактивных боеприпасов.

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Агентство "Москва" / Новосильцев Артур

Анатолий Симоненко
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