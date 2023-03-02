Захарова призвала Сербию объяснить сообщения о поставках оружия Украине

Россия обратилась к Сербии с требованием объясниться по поводу сообщений о предполагаемых поставках оружия Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже официально запросили Белград о прояснении этой позиции, поэтому сейчас опять же это должно делаться не через СМИ, не через телеграм-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть явлены факты", — заявила Захарова в интервью РБК.