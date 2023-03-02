Захарова призвала Сербию объяснить сообщения о поставках оружия Украине
Россия обратилась к Сербии с требованием объясниться по поводу сообщений о предполагаемых поставках оружия Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уже официально запросили Белград о прояснении этой позиции, поэтому сейчас опять же это должно делаться не через СМИ, не через телеграм-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть явлены факты", — заявила Захарова в интервью РБК.
Она добавила, что выводы в Москве будут делать только после получения официальной информации. Захарова подчеркнула, что это "чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений".
Ранее сербское оборонное предприятие Krusik назвало слухами информацию о транспортировке Киеву реактивных боеприпасов.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур