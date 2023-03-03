В МИД Сербии заявили, что страна не отправляет оружие ни на Украину, ни в Россию
Сербия не отправляет оружие ни на Украину, ни в РФ с начала конфликта. Об этом сообщил первый вице-премьер, глава Министерства иностранных дел республики Ивица Дачич.
"С начала боевых действий на Украине Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения на Украину и в Россию, а также ни в одну страну, которую считает спорной с международной точки зрения", — отметил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Захарова призвала Сербию объяснить сообщения о предполагаемых поставках оружия Киеву. По её словам, выводы в Москве будут делать только после получения официальной информации.
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