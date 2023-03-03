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3 марта, 13:53

В Сербии открестились от поставок ракет на Украину

Сербское оборонное предприятие Krusik опровергло данные о поставках ракет "Град" Киеву

Сербское оборонное предприятие Krusik изучило и опровергло документы о продаже оружия на Украину. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет "Град" компании "Крушик" на Украину руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации. Отмечаем, что всё "дело" в СМИ построено на использовании неполной и несвязанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, для чего опубликованы части документа на нашем бланке и сертификата конечного пользователя", — говорится в сообщении.

Компания подчёркивает, что не подписывала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, якобы указанной в украинском сертификате конечного пользователя как импортёр. Также Krusik отметила отсутствие даты на первой странице документа. Вместе с тем указывается, что была опубликована первая страница сертификата "конечного пользователя" на количество 3,5 тысячи ракет М-21 "Град" дальности 20 км, но на предприятии нет кодификации, отмеченной в публикации. По данным компании, кто-то "намеренно хотел нанести ущерб Krusik". Там также добавили, что ни одна мина или ракета их производства не была продана ни одной из сторон конфликта на Украине.

Захарова: РФ следит за сообщениями о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину

Захарова: РФ следит за сообщениями о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину

Ранее в Сети появилась информация, что компания из Канады покупает у Сербии ракеты, а затем переправляет их Киеву через Турцию и Словакию. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину. Сербское оборонное предприятие Krusik также открестилось от поставок ракет Незалежной. 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Сербию объяснить сообщения о поставках оружия Украине. Она добавила, что выводы в Москве будут делать только после получения официальной информации.

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Светлана Оперук
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