В Сербии открестились от поставок ракет на Украину

Сербское оборонное предприятие Krusik изучило и опровергло документы о продаже оружия на Украину. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет "Град" компании "Крушик" на Украину руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации. Отмечаем, что всё "дело" в СМИ построено на использовании неполной и несвязанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, для чего опубликованы части документа на нашем бланке и сертификата конечного пользователя", — говорится в сообщении.

Компания подчёркивает, что не подписывала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, якобы указанной в украинском сертификате конечного пользователя как импортёр. Также Krusik отметила отсутствие даты на первой странице документа. Вместе с тем указывается, что была опубликована первая страница сертификата "конечного пользователя" на количество 3,5 тысячи ракет М-21 "Град" дальности 20 км, но на предприятии нет кодификации, отмеченной в публикации. По данным компании, кто-то "намеренно хотел нанести ущерб Krusik". Там также добавили, что ни одна мина или ракета их производства не была продана ни одной из сторон конфликта на Украине.