В ЕС отреагировали на отказ Сербии вводить санкции в отношении РФ
Вучич: Боррель вынес Сербии острое порицание за отказ вводить санкции против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал Сербии острое порицание из-за решения Белграда не вводить санкций против России. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в соцсети.
"Откровенный разговор с Жозепом Боррелем и подготовка к продолжению диалога между Белградом и Приштиной. Сербии вынесли острое порицание за невведение санкций против Российской Федерации. Переговоры вскоре продолжатся", — написал он в посте по итогам встречи с Боррелем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее Вучич уже неоднократно заявлял, что Белград вряд ли когда-либо поддержит антироссийские санкции Запада. Он предупредил, что если Сербия всё же прогнётся под давлением ЕС и США и введёт ограничения, то Брюссель и Вашингтон тут же потребуют от неё признать Косово. Также сербский лидер сообщал, что страна не станет поставлять вооружения на Украину.
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