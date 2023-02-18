Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 11:59

В ЕС отреагировали на отказ Сербии вводить санкции в отношении РФ

Вучич: Боррель вынес Сербии острое порицание за отказ вводить санкции против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал Сербии острое порицание из-за решения Белграда не вводить санкций против России. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в соцсети.

"Откровенный разговор с Жозепом Боррелем и подготовка к продолжению диалога между Белградом и Приштиной. Сербии вынесли острое порицание за невведение санкций против Российской Федерации. Переговоры вскоре продолжатся", — написал он в посте по итогам встречи с Боррелем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Вучич: Сербия постарается выдержать как можно дольше без введения санкций против России

Вучич: Сербия постарается выдержать как можно дольше без введения санкций против России

Ранее Вучич уже неоднократно заявлял, что Белград вряд ли когда-либо поддержит антироссийские санкции Запада. Он предупредил, что если Сербия всё же прогнётся под давлением ЕС и США и введёт ограничения, то Брюссель и Вашингтон тут же потребуют от неё признать Косово. Также сербский лидер сообщал, что страна не станет поставлять вооружения на Украину.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Жозеп Боррель
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров