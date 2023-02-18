В ЕС отреагировали на отказ Сербии вводить санкции в отношении РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал Сербии острое порицание из-за решения Белграда не вводить санкций против России. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в соцсети.

"Откровенный разговор с Жозепом Боррелем и подготовка к продолжению диалога между Белградом и Приштиной. Сербии вынесли острое порицание за невведение санкций против Российской Федерации. Переговоры вскоре продолжатся", — написал он в посте по итогам встречи с Боррелем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.