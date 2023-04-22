Вучич заявил о модернизации армии Сербии с учётом конфликта на Украине

Сербия внимательно следит за конфликтом на Украине, чтобы понять реальные потребности вооружённых сил на поле боя, заявил президент страны Александр Вучич.

"Мы внимательно следим [за конфликтом на Украине], наша военная разведка и Генеральный штаб докладывают <...> ежедневно о том, каким образом и с применением каких средств ведётся [СВО]. Необходимо следить за всем, что является самым востребованным на поле боя", — сказал он ходе пресс-конференции по случаю смотра вооружений ВС Сербии "Гранит-2023".

В смотре принимают участие более 5 тысяч военнослужащих, 2,3 тысячи единиц вооружения и военной техники, а также более 60 самолётов. На мероприятии представлены "самое современное вооружение и военная техника" армии государства и продукция его оборонно-промышленного комплекса. Помимо Вучича среди гостей заявлены члены сербского правительства, высшее военное руководство, президент Республики Сербской Милорад Додик, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.