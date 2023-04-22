Вучич заявил о модернизации армии Сербии с учётом конфликта на Украине
Сербия внимательно следит за конфликтом на Украине, чтобы понять реальные потребности вооружённых сил на поле боя, заявил президент страны Александр Вучич.
"Мы внимательно следим [за конфликтом на Украине], наша военная разведка и Генеральный штаб докладывают <...> ежедневно о том, каким образом и с применением каких средств ведётся [СВО]. Необходимо следить за всем, что является самым востребованным на поле боя", — сказал он ходе пресс-конференции по случаю смотра вооружений ВС Сербии "Гранит-2023".
В смотре принимают участие более 5 тысяч военнослужащих, 2,3 тысячи единиц вооружения и военной техники, а также более 60 самолётов. На мероприятии представлены "самое современное вооружение и военная техника" армии государства и продукция его оборонно-промышленного комплекса. Помимо Вучича среди гостей заявлены члены сербского правительства, высшее военное руководство, президент Республики Сербской Милорад Додик, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее Александр Вучич заявил, что не видит проблемы в участии ВС Сербии в учениях НАТО "Платиновый волк – 2023". По его словам, "всегда можно научиться чему-то от партнёрских армий".
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC