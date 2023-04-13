КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 14:55

Вучич: Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие Киеву

Белград не поставлял и не собирается поставлять оружие Киеву, заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя информацию СМИ о том, что в слитых документах Пентагона якобы есть данные о сербских поставках Украине.

"Нет ни одного документа, который бы показал нечто подобное. Мы продаём боеприпасы, но разрешённым конечным пользователям, а не Украине", — сказал Вучич в разговоре с журналистами.

Напомним, накануне агентство Reuters сообщило о том, что Белград якобы отказался обучать украинских военных, но согласился поставить Киеву летальное оружие. Уточнялось, что данная информация стала известна из-за утечки секретных документов Пентагона.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Сербия испытывает очень сильное давление, связанное с изменением позиции страны в отношении РФ.

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Сайт президента Сербии

Наталья Исакова
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