Вучич: Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие Киеву

Белград не поставлял и не собирается поставлять оружие Киеву, заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя информацию СМИ о том, что в слитых документах Пентагона якобы есть данные о сербских поставках Украине.

"Нет ни одного документа, который бы показал нечто подобное. Мы продаём боеприпасы, но разрешённым конечным пользователям, а не Украине", — сказал Вучич в разговоре с журналистами.

Напомним, накануне агентство Reuters сообщило о том, что Белград якобы отказался обучать украинских военных, но согласился поставить Киеву летальное оружие. Уточнялось, что данная информация стала известна из-за утечки секретных документов Пентагона.