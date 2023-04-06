Учения Сербии и НАТО связали с желанием Белграда интегрироваться с Западом

Сербия пошла на совместные военные учения со странами НАТО, так как хочет интегрироваться с Западом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Она (Сербия. — Прим. Лайфа) идёт на эти учения, потому что она не собирается никоим образом отказываться от интеграции на Запад, в принципе, любой ценой. Заявления [о том, что страна не заинтересована в западном пути развития] — это всегда только слова. Я с самого начала не верил никаким заявлениям, не верю и сейчас. Не верил и до того, как они были сказаны, вообще [президент Сербии] Вучич — это не тот человек, которому можно верить", — подчеркнул он.

При этом, по мнению эксперта, Сербия сейчас не вступит в НАТО и не введёт санкции против России. Кроме того, Брутер уверен, что Запад будет "выдавливать" из Белграда признание Косова.

"Сербы будут как бы не отказываться и не соглашаться, и будут сдавать ситуацию по частям. Будут сдавать, и обязательно, но по частям. Они будут пытаться что-то выторговать, но за каждую сдачу по частям им будут давать или ничего, или очень мало", — заключил специалист.