ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 11:48

Учения Сербии и НАТО связали с желанием Белграда интегрироваться с Западом

Политолог Брутер: Сербия пошла на учения с НАТО из-за интеграции с Западом

Сербия пошла на совместные военные учения со странами НАТО, так как хочет интегрироваться с Западом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Она (Сербия. — Прим. Лайфа) идёт на эти учения, потому что она не собирается никоим образом отказываться от интеграции на Запад, в принципе, любой ценой. Заявления [о том, что страна не заинтересована в западном пути развития] это всегда только слова. Я с самого начала не верил никаким заявлениям, не верю и сейчас. Не верил и до того, как они были сказаны, вообще [президент Сербии] Вучич — это не тот человек, которому можно верить", — подчеркнул он.

При этом, по мнению эксперта, Сербия сейчас не вступит в НАТО и не введёт санкции против России. Кроме того, Брутер уверен, что Запад будет "выдавливать" из Белграда признание Косова.

"Сербы будут как бы не отказываться и не соглашаться, и будут сдавать ситуацию по частям. Будут сдавать, и обязательно, но по частям. Они будут пытаться что-то выторговать, но за каждую сдачу по частям им будут давать или ничего, или очень мало", — заключил специалист.

Песков: Сербия испытывает давление, связанное с изменением позиции по поводу РФ

Песков: Сербия испытывает давление, связанное с изменением позиции по поводу РФ

Ранее Лайф писал, что Сербия проведёт совместные учения с НАТО "Платиновый волк". Мероприятия запланированы на 16–30 июня.

Обложка ©

Getty Images / Erkin KeÃ§i

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • НАТО
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров