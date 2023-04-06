Песков: Сербия испытывает давление, связанное с изменением позиции по поводу РФ
Сербия испытывает очень сильное давление, связанное с изменением позиции страны в отношении РФ. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Знаем, что Белград находится под страшным давлением, беспрецедентным давлением", — отметил он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия будет пристально наблюдать за учениями Сербии и НАТО "Платиновый волк".
Ранее Песков заявил, что РФ переживает за свою безопасность каждый раз при приближении НАТО. Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что нужно внимательно следить за действиями России.
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