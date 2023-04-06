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6 апреля, 09:55

Песков: Сербия испытывает давление, связанное с изменением позиции по поводу РФ

Сербия испытывает очень сильное давление, связанное с изменением позиции страны в отношении РФ. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Знаем, что Белград находится под страшным давлением, беспрецедентным давлением", — отметил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия будет пристально наблюдать за учениями Сербии и НАТО "Платиновый волк".

Глава МИД Сербии резко ответил Западу на требование санкций против России

Глава МИД Сербии резко ответил Западу на требование санкций против России

Ранее Песков заявил, что РФ переживает за свою безопасность каждый раз при приближении НАТО. Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что нужно внимательно следить за действиями России.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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