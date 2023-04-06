Песков: Сербия испытывает давление, связанное с изменением позиции по поводу РФ

Сербия испытывает очень сильное давление, связанное с изменением позиции страны в отношении РФ. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Знаем, что Белград находится под страшным давлением, беспрецедентным давлением", — отметил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия будет пристально наблюдать за учениями Сербии и НАТО "Платиновый волк".