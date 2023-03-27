Глава МИД Сербии резко ответил Западу на требование санкций против России

Страны Запада абсолютно несправедливо требуют от Белграда ввести санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Он обратил внимание, что ряд государств Запада продолжают торговать с Москвой.

"Сербия не вводила санкции против России, и объём внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в то время как в некоторых странах Запада, которые ввели санкции, он увеличился", — заявил Дачич изданию Kurir.

По его словам, многие страны, которые поддерживают санкции, увеличили с Россией товарооборот именно в период введения ограничительных мер. При этом отказ Сербии вводить санкции против России согласуется с её экономическими интересами, суверенитетом. По словам Дачича, Белград выступает против введения рестрикций, ведь сербы сами имели подобный несправедливый опыт и понимают, каково это.