"В чём тут проблема?": Вучич объяснил, зачем Сербия проводит учения с НАТО
Вучич: Военные учения с НАТО дадут сербским солдатам новые знания
Сербия будет принимать участие в военных учениях "Платиновый волк – 2023" совместно со странами НАТО, так как манёвры пойдут на пользу сербским солдатам, заявил президент страны Александр Вучич. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что Белград вправе определять, с кем и когда проводить учения.
"Всегда можно научиться чему-то от партнёрских армий. <...> Не понимаю, в чём тут проблема? Что вы хотите — суверенной независимой стране определять, когда она будет проводить учения?" — поинтересовался сербский лидер.
При этом он подчеркнул, что Сербия не собирается вступать в какие-либо военные блоки и по-прежнему будет придерживаться нейтралитета. Отвечая на вопрос, почему сербские военные не проводят учения с другими странами, не входящими в НАТО, Вучич отметил, что сначала России нужно закончить СВО на Украине.
Ранее Лайф писал, что Сербия проведёт совместные учения с НАТО "Платиновый волк". Мероприятия запланированы на 16–30 июня. При этом политолог Владимир Брутер связал учения Сербии и НАТО с желанием Белграда интегрироваться с Западом.
Сайт президента Сербии