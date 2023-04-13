"В чём тут проблема?": Вучич объяснил, зачем Сербия проводит учения с НАТО

Сербия будет принимать участие в военных учениях "Платиновый волк – 2023" совместно со странами НАТО, так как манёвры пойдут на пользу сербским солдатам, заявил президент страны Александр Вучич. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что Белград вправе определять, с кем и когда проводить учения.

"Всегда можно научиться чему-то от партнёрских армий. <...> Не понимаю, в чём тут проблема? Что вы хотите — суверенной независимой стране определять, когда она будет проводить учения?" — поинтересовался сербский лидер.