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9 мая, 01:10

Вучич пожаловался на давление Запада по поводу антироссийских санкций

Вучич признался в том, что Запад давит требованиями ввести санкции против РФ

Западные чиновники главным лейтмотивом визитов в Сербию избрали разговоры на тему присоединения страны к международным санкциям против России. В этом признался сербский лидер Александр Вучич в эфире Happy TV.

"Первое их обязательство — это вместо "добрый день" или "добрый вечер" объяснить мне, какой я кретин, что не ввёл санкции против России. Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего", — заявил Вучич.

По его словам, он привык к тому, что на него оказывают давление и ставят ультиматумы. При этом он подчеркнул, что уже 9 мая, а Сербия до сих пор не ввела санкции против России.

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Ранее Вучич заявил, что в Сербии грядут изменения в составе кабмина. Он указал на то, что в правительстве не должно быть разногласий по вопросам государственной политики.

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ТАСС / Darko Vojinovic

Анатолий Симоненко
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