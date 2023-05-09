Вучич пожаловался на давление Запада по поводу антироссийских санкций

Западные чиновники главным лейтмотивом визитов в Сербию избрали разговоры на тему присоединения страны к международным санкциям против России. В этом признался сербский лидер Александр Вучич в эфире Happy TV.

"Первое их обязательство — это вместо "добрый день" или "добрый вечер" объяснить мне, какой я кретин, что не ввёл санкции против России. Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего", — заявил Вучич.

По его словам, он привык к тому, что на него оказывают давление и ставят ультиматумы. При этом он подчеркнул, что уже 9 мая, а Сербия до сих пор не ввела санкции против России.