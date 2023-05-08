В Сербии открыли мурал в память о солдатах Красной армии, убитых авиацией США

Возле памятника на юге Сербии, который был установлен на месте гибели советских военных во время Нишского инцидента, открыли мурал. Его автором стал российский художник Андрей Колосов.

В пригороде Ниша в мае прошлого года состоялось открытие мемориала солдатам и офицерам Красной армии, которые погибли в результате авианалёта ВВС США 7 ноября 1944 года.

"Мы приняли решение каждый год к 9 Мая что-то делать для этого памятника, чтобы привести его в надлежащее состояние. Начинали мы просто с камня с надписью, потом за ним появилась стена, отгораживающая его от городских построек, затем посадили пихты, теперь на этой стене наш художник-соотечественник сделал мурал, который мы сегодня открывали", — рассказал в беседе с ТАСС директор Российского центра науки и культуры в Белграде Евгений Баранов.

Российский художник Андрей Колосов изобразил момент налёта американских истребителей на колонну советских войск, двигавшуюся между городами Ниш и Алексинац. Ранее в честь советских военнослужащих в Нише была воздвигнута мраморная арка с колоколом. У подножия памятника установили бронзовую доску с именами погибших воинов.