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8 мая, 14:30

В Сербии открыли мурал в память о солдатах Красной армии, убитых авиацией США

В Сербии открыли мурал в память о советских воинах, погибших в Нишском инциденте

<p>Мурал в память о советских военных, погибших в Нишском инциденте. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/russkydombelgrad/1165" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russkydombelgrad</a></p>

Мурал в память о советских военных, погибших в Нишском инциденте. Обложка © t.me / russkydombelgrad

Возле памятника на юге Сербии, который был установлен на месте гибели советских военных во время Нишского инцидента, открыли мурал. Его автором стал российский художник Андрей Колосов.

В пригороде Ниша в мае прошлого года состоялось открытие мемориала солдатам и офицерам Красной армии, которые погибли в результате авианалёта ВВС США 7 ноября 1944 года.

"Мы приняли решение каждый год к 9 Мая что-то делать для этого памятника, чтобы привести его в надлежащее состояние. Начинали мы просто с камня с надписью, потом за ним появилась стена, отгораживающая его от городских построек, затем посадили пихты, теперь на этой стене наш художник-соотечественник сделал мурал, который мы сегодня открывали", — рассказал в беседе с ТАСС директор Российского центра науки и культуры в Белграде Евгений Баранов.

Российский художник Андрей Колосов изобразил момент налёта американских истребителей на колонну советских войск, двигавшуюся между городами Ниш и Алексинац. Ранее в честь советских военнослужащих в Нише была воздвигнута мраморная арка с колоколом. У подножия памятника установили бронзовую доску с именами погибших воинов.

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Иван Косицын
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