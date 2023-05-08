В Сербии открыли мурал в память о солдатах Красной армии, убитых авиацией США
В Сербии открыли мурал в память о советских воинах, погибших в Нишском инциденте
Мурал в память о советских военных, погибших в Нишском инциденте. Обложка © t.me / russkydombelgrad
Возле памятника на юге Сербии, который был установлен на месте гибели советских военных во время Нишского инцидента, открыли мурал. Его автором стал российский художник Андрей Колосов.
В пригороде Ниша в мае прошлого года состоялось открытие мемориала солдатам и офицерам Красной армии, которые погибли в результате авианалёта ВВС США 7 ноября 1944 года.
"Мы приняли решение каждый год к 9 Мая что-то делать для этого памятника, чтобы привести его в надлежащее состояние. Начинали мы просто с камня с надписью, потом за ним появилась стена, отгораживающая его от городских построек, затем посадили пихты, теперь на этой стене наш художник-соотечественник сделал мурал, который мы сегодня открывали", — рассказал в беседе с ТАСС директор Российского центра науки и культуры в Белграде Евгений Баранов.
Российский художник Андрей Колосов изобразил момент налёта американских истребителей на колонну советских войск, двигавшуюся между городами Ниш и Алексинац. Ранее в честь советских военнослужащих в Нише была воздвигнута мраморная арка с колоколом. У подножия памятника установили бронзовую доску с именами погибших воинов.
Ранее сообщалось, что на Кипре в честь Дня Победы состоялась акция "Огонь памяти". Торжественное шествие прошло у памятника павшим в годы ВОВ.