Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата впервые привезли в Чили
В Чили в честь Дня Победы состоялась акция "Огонь Памяти"
Участники патриотической акции "Огонь Памяти" в Чили. Обложка © Телеканал "Звезда"
В Республике Чили состоялось шествие "Бессмертного полка", в рамках которого прошла также патриотическая акция "Огонь Памяти". Как сообщил телеканал "Звезда", впервые на латиноамериканский континент привезли частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.
Акция прошла 7 мая. Граждане собрались в храме, который построили русские эмигранты. В акции приняли участие люди, чьи потомки сражались на фронтах ВОВ, а ещё те, кто чтит подвиги наших предков.
В начале мероприятия была панихида по погибшим, а затем участники прошли в строю с портретами своих родственников, которые погибли в ВОВ. Был и праздничный концерт с песнями военных лет на русском и испанском языках в переводе Хорхе Марио Фара. Во время акции представители чилийского общества "Историческая реконструкция" продемонстрировали советскую форму и атрибутику периода Великой Отечественной войны. Затем участники почтили память погибших минутой молчания. По её завершении представители Народного фронта передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата главе Русского православного кладбища в Чили.
Напомним, акции, посвящённые Дню Победы, прошли и в других странах. Около 300 граждан приняло участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К акциям присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Вместе с тем шествия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае. В Пекине в шествии приняло участие более 700 человек. А в Будапеште провели церемонию возложения венков и акцию "Бессмертный полк".