Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата впервые привезли в Чили

Акция прошла 7 мая. Граждане собрались в храме, который построили русские эмигранты. В акции приняли участие люди, чьи потомки сражались на фронтах ВОВ, а ещё те, кто чтит подвиги наших предков.

В начале мероприятия была панихида по погибшим, а затем участники прошли в строю с портретами своих родственников, которые погибли в ВОВ. Был и праздничный концерт с песнями военных лет на русском и испанском языках в переводе Хорхе Марио Фара. Во время акции представители чилийского общества "Историческая реконструкция" продемонстрировали советскую форму и атрибутику периода Великой Отечественной войны. Затем участники почтили память погибших минутой молчания. По её завершении представители Народного фронта передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата главе Русского православного кладбища в Чили.