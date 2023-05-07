В России и других странах проходит акция Народного фронта "Огонь Памяти"

Акция Народного фронта "Огонь Памяти" проходит в разных регионах России и за рубежом. Она стартовала 5 мая в Александровском саду в Москве. Лампы со взятым у Могилы Неизвестного Солдата пламенем доставляют ветеранам, а также в музеи и на мемориалы. Так, в Запорожской области от пламени из столицы зажгли Вечные огни в Мелитополе и пяти населённых пунктах, которые находятся практически на линии боевого соприкосновения.

Акция "Огонь Памяти" прошла в некоторых российских регионах. Видео © LIFE

"Вечный огонь связывает нашу историю воедино с сегодняшним днём. Деды и прадеды жертвовали всем, что у них было, чтобы победить нацизм, и мы не можем сегодня поступить иначе. Зажигая Вечные огни совсем рядом с линией фронта, мы возрождаем историческую память, которую хотели у нас отнять, и показываем уверенность в нашей победе", — отметил замруководителя исполкома Народного фронта в Запорожской области Михаил Попов.

А в Санкт-Петербурге в церемонии встречи огня на площади Победы участвовали ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. В Тульской области люди собрались у памятника защитникам неба Отечества. "Огонь Памяти" там передали во все районы. В Смоленской области акция состоялась в сквере Памяти Героев у Вечного огня, а в городе Вязьме — на площади имени легендарного командарма Михаила Ефремова.

Кроме того, Вечный огонь привезли в Набережные Челны, Казань, Керчь и Волгоград. Не остались в стороне и Мурманск, Новороссийск, а также Севастополь. В общей сложности Вечный огонь привезут в 33 региона России.

Акция "Огонь Памяти" проходит по всей планете. Видео © LIFE

В 2023 году география проведения акции за рубежом расширилась. Так, в Аргентину огонь доставил член Центрального штаба Народного фронта заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы Павел Бережанский. Кроме того, акция прошла в Чили, Киргизии, Абхазии, Азербайджане и Белоруссии. Огонь привезли также на Шри-Ланку. Мероприятия в рамках акции пройдут в 13 государствах, в том числе Болгарии, Израиле, ФРГ, Сербии, а также Боснии и Герцеговине.

В 2023 году "Огонь Памяти" преодолеет почти 76 тысяч километров. В акции участвуют многие известные журналисты и телеведущие. К мероприятию присоединились не только взрослые, но и школьники.