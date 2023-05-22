Регион

Уведомления отключены

22 мая, 15:56

Боррель заявил, что евроинтеграции Сербии мешают её тесные отношения с Россией

В Евросоюзе считают, что тесные отношения Белграда и Москвы несовместимы с евроинтеграцией Сербии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей МИД в понедельник.

Дипломат настоятельно призвал сербские власти "учесть позицию" Евросоюза при выстраивании внешней политики, в том числе по части нормализации отношений с самопровозглашённой Республикой Косово. Он напомнил, что это одно из обязательных требований для включения Сербии в состав ЕС.

Песков выразил надежду, что Сербия не вольётся в "мейнстрим" Запада против РФ

Песков выразил надежду, что Сербия не вольётся в "мейнстрим" Запада против РФ

Напомним, Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз 22 сентября 2009 года и лишь в 2012-м получила официальный статус страны – кандидата на вступление. С тех пор дело особо не продвинулось. Но 6 февраля 2018 года Еврокомиссия опубликовала план, который охватил шесть Балканских стран: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию. План предусматривает, что все эти шесть стран могут стать членами Евросоюза к 2025 году.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Марина Калегина
  • Новости
  • ЕС
  • Сербия
  • Жозеп Боррель
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров