Боррель заявил, что евроинтеграции Сербии мешают её тесные отношения с Россией

В Евросоюзе считают, что тесные отношения Белграда и Москвы несовместимы с евроинтеграцией Сербии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей МИД в понедельник.

Дипломат настоятельно призвал сербские власти "учесть позицию" Евросоюза при выстраивании внешней политики, в том числе по части нормализации отношений с самопровозглашённой Республикой Косово. Он напомнил, что это одно из обязательных требований для включения Сербии в состав ЕС .

Напомним, Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз 22 сентября 2009 года и лишь в 2012-м получила официальный статус страны – кандидата на вступление. С тех пор дело особо не продвинулось. Но 6 февраля 2018 года Еврокомиссия опубликовала план, который охватил шесть Балканских стран: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию. План предусматривает, что все эти шесть стран могут стать членами Евросоюза к 2025 году.