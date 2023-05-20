Вучич заявил, что только Сербия вправе решать вопросы введения санкций
Вучич: Сербия никому не позволит навязывать решения о введении санкций
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что никто не может воздействовать на национальную политику его страны и навязывать решения о введении санкций. Выступая на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге, он заявил, что такие вопросы остаются в компетенции сербского народа.
"Народ Сербии будет принимать решение. Они [страны Запада] не будут решать, вступать [нам] в НАТО или нет", — подчеркнул Вучич.
Вучич добавил, что только народ Сербии будет решать вопросы внешней политики, и указал на то, что сербы сами будут охранять свою страну.
Ранее Лайф писал, что Вучич заявил, что "спецслужбы Востока" предупредили о цветной революции в Сербии. Он уточнил, что предупреждение было связано с проведением в стране протестов "против насилия". Они были инициированы после нападений со стрельбой и жертвами.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC