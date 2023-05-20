Вучич заявил, что только Сербия вправе решать вопросы введения санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что никто не может воздействовать на национальную политику его страны и навязывать решения о введении санкций. Выступая на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге, он заявил, что такие вопросы остаются в компетенции сербского народа.

"Народ Сербии будет принимать решение. Они [страны Запада] не будут решать, вступать [нам] в НАТО или нет", — подчеркнул Вучич.

Вучич добавил, что только народ Сербии будет решать вопросы внешней политики, и указал на то, что сербы сами будут охранять свою страну.