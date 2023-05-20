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19 мая, 21:26

Вучич заявил, что только Сербия вправе решать вопросы введения санкций

Вучич: Сербия никому не позволит навязывать решения о введении санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что никто не может воздействовать на национальную политику его страны и навязывать решения о введении санкций. Выступая на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге, он заявил, что такие вопросы остаются в компетенции сербского народа.

"Народ Сербии будет принимать решение. Они [страны Запада] не будут решать, вступать [нам] в НАТО или нет", — подчеркнул Вучич.

Вучич добавил, что только народ Сербии будет решать вопросы внешней политики, и указал на то, что сербы сами будут охранять свою страну.

Вучич пожаловался на давление Запада по поводу антироссийских санкций

Вучич пожаловался на давление Запада по поводу антироссийских санкций

Ранее Лайф писал, что Вучич заявил, что "спецслужбы Востока" предупредили о цветной революции в Сербии. Он уточнил, что предупреждение было связано с проведением в стране протестов "против насилия". Они были инициированы после нападений со стрельбой и жертвами.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Арина Родионова
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