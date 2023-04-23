Явка на выборы на севере Косова и Метохии составила менее 1%

Явка на выборы в органы самоуправления в четырёх муниципалитетах на севере Косова и Метохии составила менее одного процента. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Вальмир Элези.

"К 11 часам утра на севере Косова проголосовало 313 из 45 095 зарегистрированных избирателей. <...> в Лепошавиче проголосовало 28 избирателей, или 0,21%, в Зубин-Потоке — 65 избирателей, или 1%, в Звечане — 29 избирателей, 0,42%, в Северной Митровице — 191 человек, 1,05%", — приводит его слова портал Kosovo online.

Элези отметил, что процесс голосования проходит без каких-либо проблем, а также призвал всех жителей Сербии прийти на избирательные участки и отдать свой голос.