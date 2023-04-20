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20 апреля, 10:29

ЕС с 1 января вводит безвизовый режим с Косовом

Евросоюз решил ввести безвизовый режим с Косовом, несмотря на то что сразу пять стран сообщества не признают независимость республики. Об этом сообщила в четверг представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

"Безвизовый режим с Косовом вступит в силу 1 января 2024 года", — приводит её слова ТАСС.

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Напомним, что в марте глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что нормализация отношений Сербии и Косова является условием их приёма в ЕС. Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз 22 сентября 2009 года и лишь в 2012-м получила официальный статус страны – кандидата на вступление. С тех пор дело особо не продвинулось. Но 6 февраля 2018 года Еврокомиссия опубликовала план, который охватил шесть Балканских стран: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию. План предусматривает, что все эти шесть стран могут стать членами Евросоюза к 2025 году.

Обложка ©

ТАСС / AP / Visar Kryeziu

Марина Калегина
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