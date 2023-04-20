ЕС с 1 января вводит безвизовый режим с Косовом

Напомним, что в марте глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что нормализация отношений Сербии и Косова является условием их приёма в ЕС. Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз 22 сентября 2009 года и лишь в 2012-м получила официальный статус страны – кандидата на вступление. С тех пор дело особо не продвинулось. Но 6 февраля 2018 года Еврокомиссия опубликовала план, который охватил шесть Балканских стран: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию. План предусматривает, что все эти шесть стран могут стать членами Евросоюза к 2025 году.