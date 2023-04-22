Вучич жёстко ответил на выпад ЕС из-за бойкота сербами выборов в Косове

Президент Сербии Александр Вучич возмутился претензиями Евросоюза из-за бойкота местными сербами муниципальных выборов на севере Косова 23 апреля.

В воскресенье жители муниципалитетов Звечан, Северная Косовска-Митровица, Зубин-Поток и Лепосавич выберут представителей органов местного самоуправления. Ранее туда в основном входили члены партии "Сербский список", но на сей раз они заявили о бойкоте плебисцита из-за давления и провокаций Приштины.

Вучич 13 апреля встретился с косовскими сербами и поддержал бойкот. По словам политика, новые власти нельзя считать легитимными, так как они будут состоять из албанского населения, которого в регионе проживает не более 2%. Вучич назвал предстоящее волеизъявление позором демократии и Запада. Особенно сербский президент возмутился тому, что голосование пройдёт в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашённой республики. Всего ожидается 550 полностью вооружённых косовских силовиков.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее выразил разочарование по поводу того, что партия "Сербский список" проигнорирует голосование. Вучич признался, что был удивлён и обескуражен, когда услышал это заявление.

"Мы до сих пор участвовали в четырёх-пяти разных избирательных циклах, которые организовали власти в Приштине. Не надо было участвовать ни в одном, пока не сформируют Сообщество сербских общин (ССО. — Прим. Лайфа), или только одном, после которого определились бы эти сербские муниципалитеты и было создано ССО", — сказал политик на брифинге.

Сербский президент считает, что помимо властей Косова в бойкоте виноват и Евросоюз, являющийся гарантом выполнения Брюссельского соглашения и формирования ССО с правами автономии. Вучич выразил сожаление, что после почти десяти лет стрельбы, издевательств, запугивания на каждом шагу снова обвиняют сербов. Политик напомнил, что недавно в Косове было совершено несколько нападений на сербов, серьёзно пострадали двое детей.

К слову, участвовать в выборах отказалась и Миссия ОБСЕ в Приштине. А вот США уже выразили готовность признать результаты плебисцита.