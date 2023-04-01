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1 апреля, 11:12

Вучич: Вхождение Сил безопасности Косова на север края усилит конфликт

Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что вхождение Сил безопасности Косова (СБК) на север края, который населён сербами, приведёт к усилению конфликта.

"Не думаю, что это так легко произойдёт. Это бы значило, что больше не существует и следа какого-либо соглашения о чём-либо. Это значит, что они хотят лишь эскалации конфликта. Ничего другого, надеюсь, они не попытаются сделать", — отметил он.

Вучич: Сербия и Косово в ходе переговоров договорились по нескольким позициям

Вучич: Сербия и Косово в ходе переговоров договорились по нескольким позициям

Недавно руководство самопровозглашённой Республики Косово утвердило Стратегию обороны. Согласно документу, на всей территории края будут действовать военизированные СБК. Однако по ранним договорённостям, косовская полиция не может входить в населённые сербами муниципалитеты на севере без особого разрешения.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что условием вступления Сербии и Косова в Евросоюз станет выполнение сторонами обязательств по урегулированию отношений.

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Илья Суриков
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