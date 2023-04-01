Вучич: Вхождение Сил безопасности Косова на север края усилит конфликт

"Не думаю, что это так легко произойдёт. Это бы значило, что больше не существует и следа какого-либо соглашения о чём-либо. Это значит, что они хотят лишь эскалации конфликта. Ничего другого, надеюсь, они не попытаются сделать", — отметил он.