Вучич: Вхождение Сил безопасности Косова на север края усилит конфликт
Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что вхождение Сил безопасности Косова (СБК) на север края, который населён сербами, приведёт к усилению конфликта.
"Не думаю, что это так легко произойдёт. Это бы значило, что больше не существует и следа какого-либо соглашения о чём-либо. Это значит, что они хотят лишь эскалации конфликта. Ничего другого, надеюсь, они не попытаются сделать", — отметил он.
Недавно руководство самопровозглашённой Республики Косово утвердило Стратегию обороны. Согласно документу, на всей территории края будут действовать военизированные СБК. Однако по ранним договорённостям, косовская полиция не может входить в населённые сербами муниципалитеты на севере без особого разрешения.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что условием вступления Сербии и Косова в Евросоюз станет выполнение сторонами обязательств по урегулированию отношений.
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