Kosovo online: Спецназ Косова избил двух сербов без каких-либо причин

Члены спецподразделения ROSU полиции Косова избили двух сербов без каких-либо на то причин. Об этом сообщает портал Kosovo online.

В ночь на 8 марта по дороге, ведущей через село Йошаница муниципалитета Лепосавич на севере республики, двое местных жителей 23 и 24 лет ехали на автомобиле. Двигались они очень медленно, так как пытались найти потерянный ранее телефон.

"Я ехал медленно, когда нас перехватили два джипа, из которых вышли человек восемь спецназовцев в форме. Они вытащили нас из машины и начали издевательства. Били нас по головам и рёбрам, только когда поняли, что мы здесь живём, отпустили домой", — рассказали пострадавшие.

По данным Tanjug, в результате парней госпитализировали в хирургическое отделение клинического центра в Косовска-Митровице, они чувствовали боль в рёбрах после избиения. После оказания первой помощи сербов отпустили на домашнее лечение.