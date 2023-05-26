Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности из-за ситуации в Косове

Причиной экстренных мер стали столкновения на севере Косова и Метохии между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Так, в общине Звечан силовики применили шумовые гранаты. К зданиям органов местного самоуправления в Митровице, Лепосавиче, Зубине Потоке направились колонны полицейских бронемашин.

Конфликт разгорелся после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца. Ранее сам Вучич говорил, что сербы эти выборы ни за что не признают. Тем временем сербские военнослужащие в срочном порядке уже выдвинулись к административной границе с Косовом и Метохией.