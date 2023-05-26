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26 мая, 12:43

Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности из-за ситуации в Косове

Сербский президент Александр Вучич привёл вооружённые силы страны в повышенную боевую готовность из-за столкновений в Косове, сообщает газета "Вечерние новости".

Столкновения сербов с косовским спецназом. Видео © Twitter / DjuricaStankov

Причиной экстренных мер стали столкновения на севере Косова и Метохии между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Так, в общине Звечан силовики применили шумовые гранаты. К зданиям органов местного самоуправления в Митровице, Лепосавиче, Зубине Потоке направились колонны полицейских бронемашин.

Конфликт разгорелся после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца. Ранее сам Вучич говорил, что сербы эти выборы ни за что не признают. Тем временем сербские военнослужащие в срочном порядке уже выдвинулись к административной границе с Косовом и Метохией.

Вучич: Вхождение Сил безопасности Косова на север края усилит конфликт

Вучич: Вхождение Сил безопасности Косова на север края усилит конфликт

Ранее сообщалось, что спецназ Косова избил двух сербов без каких-либо причин. В результате парней госпитализировали, но после оказания первой помощи их отпустили на домашнее лечение.

Обложка ©

Getty Images / Omer Messinger

Наталья Исакова
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