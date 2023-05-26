Вучич выступил с обращением к НАТО из-за нового обострения в Косове
Вучич призвал НАТО добиться прекращения насилия над сербами в Косове
Представители НАТО должны в срочном порядке принять меры для прекращения насильственных акций в отношении сербов в Косове. С таким призывом к альянсу обратился президент Сербии Александр Вучич.
Как пишет газета "Вечерние новости", издав указ о повышении уровня готовности из-за ситуации в Косове, Вучич обратился к Североатлантическому альянсу.
Напомним, Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности. Причиной стали столкновения на севере Косова и Метохии между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Конфликт разгорелся после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic