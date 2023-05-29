Опубликовано видео с натовскими военными, оцепившими административные здания в Косове
Kosovo online: Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов на севере Косова
Натовские военные на бронетехнике блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере Косова, где утром в понедельник продолжают протестовать местные сербы. Как сообщает портал Kosovo online, военнослужащие со средствами для разгона демонстраций распределены утром близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток.
Наиболее напряжённая обстановка складывается в Звечане, где толпа попыталась силой пройти к зданию муниципалитета, но была остановлена полицией. В других муниципалитетах пока всё спокойно.
Напомним, что в конце прошлой недели президент Сербии Александр Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности из-за столкновений на севере Косова и Метохии между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Конфликт разгорелся после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии.