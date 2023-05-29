Опубликовано видео с натовскими военными, оцепившими административные здания в Косове

Натовские военные на бронетехнике блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере Косова, где утром в понедельник продолжают протестовать местные сербы. Как сообщает портал Kosovo online, военнослужащие со средствами для разгона демонстраций распределены утром близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток.

Наиболее напряжённая обстановка складывается в Звечане, где толпа попыталась силой пройти к зданию муниципалитета, но была остановлена полицией. В других муниципалитетах пока всё спокойно.