Вучич встретится с послами России и Китая из-за обострения ситуации в Косове

Сербский президент Александр Вучич 30 мая встретится с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в Косове и Метохии. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Президент Республики Сербия Александр Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая 2023 года, в 11:00 (12:00 мск)", — сказано в записи.