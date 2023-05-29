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29 мая, 20:33

Вучич встретится с послами России и Китая из-за обострения ситуации в Косове

Сербский президент Александр Вучич 30 мая встретится с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в Косове и Метохии. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Президент Республики Сербия Александр Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая 2023 года, в 11:00 (12:00 мск)", — сказано в записи.

Вучич призвал сербов Косова не конфликтовать с силами НАТО

Вучич призвал сербов Косова не конфликтовать с силами НАТО

Также Вучич проведёт встречу с китайским послом в Белграде Чен Бо.

Причиной такого решения стали очередные столкновения между сербским населением и Косовским спецназом. ВС Сербии уже приведены в повышенную готовность. Всё началось после того, как мэром округа Северная Косовска-Митровица стал албанец. 29 мая миротворцы НАТО заблокировали подступы к зданиям муниципалитетов, а сербы требуют убрать флаг непризнанного Косова из муниципалитета Звечан. На это военные отвечают ударами дубинок и взрывами светошумовых гранат.

Обложка ©

Twitter / Александар Вучић

Артур Лапсаков
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