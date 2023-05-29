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29 мая, 19:11

Вучич призвал сербов Косова не конфликтовать с силами НАТО

Проживающие в Косове сербы не должны вступать в конфликт с силами НАТО, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации в связи с обострением обстановки в регионе. По его словам, дальнейшая эскалация — именно то, чего хотят власти непризнанной республики.

"Я призываю сербов в Косове и Метохии, я знаю, что они чувствуют и как им сейчас тяжело, не вступать в конфликт с НАТО. Не потому, что я боюсь или кто-то из нас боится. <…> Потому что [премьер-министр непризнанного Косова Альбин] Курти хочет этого больше всего", сказал он.

Более 50 человек пострадали в ходе столкновений в Косово

Более 50 человек пострадали в ходе столкновений в Косово

Напомним, на севере непризнанной республики разгорелись очередные столкновения между сербским населением и Косовским спецназом. Александр Вучич уже привёл ВС страны в повышенную готовность. Причиной конфликта послужило то, что мэром округа Северная Косовска-Митровица стал албанец. Сегодня миротворцы НАТО заблокировали подступы к зданиям муниципалитетов, а сербы требуют убрать флаг непризнанного Косова из муниципалитета Звечан. На это военные отвечают ударами дубинок и взрывами светошумовых гранат.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic

Матвей Константинов
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