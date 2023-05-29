Более 50 человек пострадали в ходе столкновений в Косово

Более 50 человек обратились за медицинской помощью в ходе столкновений на севере непризнанного Косова, пишет газета "Вечерне Новости" со ссылкой на директора клинического центра в Косовска-Митровице Златана Элека. Они поступили с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия.