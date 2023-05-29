Более 50 человек пострадали в ходе столкновений в Косово
Более 50 человек обратились за медицинской помощью в ходе столкновений на севере непризнанного Косова, пишет газета "Вечерне Новости" со ссылкой на директора клинического центра в Косовска-Митровице Златана Элека. Они поступили с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия.
По данным издания, представители миротворческого контингента НАТО атаковали протестующих после того, как те сели перед ними на землю с поднятыми руками, показав свою безоружность.
Напомним, в непризнанном Косово разгорелись очередные столкновения между сербами и местным спецназом. Президент Сербии Александр Вучич уже привёл войска в повышенную готовность. Конфликт начался после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица сталалбанец. Миротворцы НАТО на бронетехнике блокировали подступы к зданиям муниципалитетов, а сербы продолжают протестовать и требуют убрать флаг непризнанного Косова с муниципалитета Звечан и отозвать косовско-албанских мэров. В свою очередь, военные разгоняют их дубинками. В пресс-службе Вучича анонсировали его срочное обращение к нации на фоне кризиса.
ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI