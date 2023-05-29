Регион

Уведомления отключены

29 мая, 17:17

Вучич выступит со срочным обращением в связи с обострением в Косове

Президент Сербии Александр Вучич выступит со срочным обращением к нации в связи с обострением в непризнанном Косове. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"В связи с ситуацией в Косове и Метохии (так называют регион сербские власти. — Прим. Лайфа.) президент Республики Сербия Александр Вучич обратится к общественности сегодня, 29 мая 2023 года, в 20:00 [21:00 мск]", говорится в опубликованном сообщении.

Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским

Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским

Напомним, Александр Вучич привёл ВС Сербии в состояние повышенной готовности на фоне столкновений в мятежном крае между косовским спецназом и сербами. Они начались после того, как мэром округа Северная Косовска-Митровица стал албанец. Сегодня миротворцы НАТО на бронетехнике блокировали подступы к зданиям муниципалитетов, а сербы продолжают протестовать и требуют убрать флаг непризнанного Косова с муниципалитета Звечан и отозвать косовско-албанских мэров. В свою очередь, военные разгоняют их дубинками.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Матвей Константинов
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров