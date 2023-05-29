Вучич выступит со срочным обращением в связи с обострением в Косове

Президент Сербии Александр Вучич выступит со срочным обращением к нации в связи с обострением в непризнанном Косове. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"В связи с ситуацией в Косове и Метохии (так называют регион сербские власти. — Прим. Лайфа.) президент Республики Сербия Александр Вучич обратится к общественности сегодня, 29 мая 2023 года, в 20:00 [21:00 мск]", — говорится в опубликованном сообщении.