Вучич выступит со срочным обращением в связи с обострением в Косове
Президент Сербии Александр Вучич выступит со срочным обращением к нации в связи с обострением в непризнанном Косове. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
"В связи с ситуацией в Косове и Метохии (так называют регион сербские власти. — Прим. Лайфа.) президент Республики Сербия Александр Вучич обратится к общественности сегодня, 29 мая 2023 года, в 20:00 [21:00 мск]", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, Александр Вучич привёл ВС Сербии в состояние повышенной готовности на фоне столкновений в мятежном крае между косовским спецназом и сербами. Они начались после того, как мэром округа Северная Косовска-Митровица стал албанец. Сегодня миротворцы НАТО на бронетехнике блокировали подступы к зданиям муниципалитетов, а сербы продолжают протестовать и требуют убрать флаг непризнанного Косова с муниципалитета Звечан и отозвать косовско-албанских мэров. В свою очередь, военные разгоняют их дубинками.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC