Миротворцы НАТО дубинками и слезоточивым газом разгоняют мирных сербов в Звечане

Миротворцы из миссии НАТО KFOR приступили к жёсткому разгону мирной демонстрации сербов у здания муниципалитета Звечан в северной части Косова. Очевидцы публикуют кадры в Сети.

Миротворцы НАТО KFOR разгоняют мирную демонстрацию сербов. Видео © Twitter / Megatro / Sampieri Franco / KoSSevnews

Местные жители сообщают о взрывах, которые слышны даже на окраине города. Натовцы применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, над муниципалитетом поднимается чёрный дым. Миротворцы открыли автоматные очереди, также в ход идут дубинки.