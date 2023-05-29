Миротворцы НАТО дубинками и слезоточивым газом разгоняют мирных сербов в Звечане
Миротворцы из миссии НАТО KFOR приступили к жёсткому разгону мирной демонстрации сербов у здания муниципалитета Звечан в северной части Косова. Очевидцы публикуют кадры в Сети.
Миротворцы НАТО KFOR разгоняют мирную демонстрацию сербов. Видео © Twitter / Megatro / Sampieri Franco / KoSSevnews
Местные жители сообщают о взрывах, которые слышны даже на окраине города. Натовцы применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, над муниципалитетом поднимается чёрный дым. Миротворцы открыли автоматные очереди, также в ход идут дубинки.
На кадрах видно, как сотрудники KFOR теснят протестующих, кордоны военных идут плотной стеной. По словам очевидцев, сербы не собираются уступать и продолжают оставаться у здания администрации.
Ранее президент Сербии Александр Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности из-за столкновений на севере Косова и Метохии между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Конфликт разгорелся после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косове и Метохии. Сегодня натовские военные на бронетехнике блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере Косова, где продолжают протестовать местные сербы, которые требуют от контингента НАТО KFOR убрать флаг самопровозглашённой Республики Косово со здания муниципалитета Звечан и отозвать косовско-албанских мэров.
ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI