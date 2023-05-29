Лавров предупредил о большом взрыве в Европе

Ситуация в Косове и Метохии тревожная, в центре Европы зреет большой взрыв. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зреет большой взрыв в центре Европы, в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинкского заключительного акта и других документов ОБСЕ", — сказал глава МИД РФ журналистам.

По словам министра, ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение.