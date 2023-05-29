Лавров предупредил о большом взрыве в Европе
Глава МИД РФ Лавров: В Европе зреет большой взрыв из-за ситуации вокруг Косова
Ситуация в Косове и Метохии тревожная, в центре Европы зреет большой взрыв. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Зреет большой взрыв в центре Европы, в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинкского заключительного акта и других документов ОБСЕ", — сказал глава МИД РФ журналистам.
По словам министра, ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение.
Ранее на севере Косова и Метохии начались столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербскими жителями. Конфликт разгорелся после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца. При этом явка на выборы составила менее 1%. В конце прошлой недели президент Сербии Александр Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности и потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косове и Метохии. Сегодня утром миссия альянса оцепила муниципалитеты на севере Косова. Военные на бронетехнике блокировали подступы к административным зданиям, где утром в понедельник продолжают протестовать сербы.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ