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29 мая, 10:57

Лавров предупредил о большом взрыве в Европе

Глава МИД РФ Лавров: В Европе зреет большой взрыв из-за ситуации вокруг Косова

Ситуация в Косове и Метохии тревожная, в центре Европы зреет большой взрыв. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зреет большой взрыв в центре Европы, в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинкского заключительного акта и других документов ОБСЕ", — сказал глава МИД РФ журналистам.

По словам министра, ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение.

Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским

Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским

Ранее на севере Косова и Метохии начались столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербскими жителями. Конфликт разгорелся после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца. При этом явка на выборы составила менее 1%. В конце прошлой недели президент Сербии Александр Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности и потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косове и Метохии. Сегодня утром миссия альянса оцепила муниципалитеты на севере Косова. Военные на бронетехнике блокировали подступы к административным зданиям, где утром в понедельник продолжают протестовать сербы.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Никита Никонов
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